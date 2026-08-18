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Dois às 10 - Histórias e projetos inspiradas em pais e filhos

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Histórias e projetos inspiradas em pais e filhos - TVI

O Dois às 10 recebeu Nuno Jesus, ex-concorrente do "Secret Story 6", que junto da mulher Mafalda e da filha Madalena apresentou o projeto de família "Little Dreamer" e surpreendeu Cristina Ferreira e Cláudio Ramos com casacos personalizados. Seguiu-se a história de Elisabete, de 78 anos, e da neta Inês, que juntas recuperaram as receitas de família na pastelaria "Nesi", depois de Inês ter deixado o curso de medicina. O programa conheceu ainda Joana Subtil, que na pandemia deixou as filhas com o pai para se dedicar aos idosos, e a filha Inês, autora de um livro contra o bullying, além de Joana Mendonça, fundadora da marca de turbantes oncológicos "LadybugPlace", inspirada na doença do pai que viria também a enfrentar. Mariana Cordeiro Ferreira recordou a infância marcada por bullying devido a uma deficiência causada por negligência médica no parto, e Cláudia e Miguel Braga atualizaram a luta pela filha Matilde, de 7 anos, com síndrome de Rett. Para terminar, os comentadores da «Atualidade» analisaram as novas informações sobre o caso do jovem de 15 anos detido por matar a mãe, em Algés, com uma entrevista exclusiva à avó materna da vítima.
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