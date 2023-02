Dois às 10 - Homem mata ex-sogro à pancada por suspeita de pedofilia

Hoje às 10:07

Recebemos Maria e Fátima, que explicam o que aconteceu a Bruno, um homem que assassinou o ex-sogro, por este ter alegadamente violado a sua filha menor. O familiar das nossas convidadas foi detido e condenado a mais de 8 anos de prisão. A taróloga Joana Dias faz as previsões dos signos para o mês de março. Os mentores Cifrão, Luís Borges e Matilde Breyner falam da nova edição do «Cabelo Pantene». Ouvimos, ainda, o testemunho de António e Carla, que vivem com a doença de Parkinson. O músico Victor Rodrigues prepara uma receita deliciosa de massada de peixe.