Dois às 10 - Iara Rodrigues partilha receita de pizza viral

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», a nutricionista Iara Rodrigues partilhou recentemente uma receita de pizza saudável ideal para quando as crianças pedem uma refeição mais indulgente. Com uma abordagem equilibrada e nutricionalmente rica, esta receita permite manter o sabor delicioso da pizza, mas com ingredientes mais saudáveis e adequados para toda a família. Iara sugeriu alternativas que ajudam a reduzir o teor de gorduras e açúcares normalmente presentes numa pizza tradicional, promovendo ao mesmo tempo um prato nutritivo e saboroso que certamente agradará aos mais pequenos. Conhecemos a história de vida de um jurados de «A Sentença», Nuno começa por falar da importância do voluntariado para depois fazer uma retrospetiva da sua vida: infância, bullyng, entrada para o seminário, o que faz atualmente e termina a dizer: «se tiver de morrer amanhã vou feliz». Cristina Ferreira emociona-se o como relato de Nuno. Cristina Ferreira recebe um presente destinado ao Cláudio Ramos, com as iniciais «CR» e não resistiu a comentar, em tom descontraído, que o presente «também podia dar ao Cristiano Ronaldo», fazendo uma alusão divertida ao facto de as iniciais coincidirem com as do famoso jogador de futebol português.