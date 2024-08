Dois às 10 - Igor Marchesi dá primeira entrevista após ser expulso do «Dilema»

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos comentam o sismo que se fez sentir em Portugal, de magnitude de 5.3 na escala de richter, dando dicas de como agir perante um sismo. Os apresentadores recebem Igor Marchesi, que foi expulso ontem do «Dilema». O ex-concorrente esclarece a sua relação com Marie, comenta a relação de Daniela Ventura e David Maurício e tece algumas críticas a David Diamond. A história da pequena Matilde é dada a conhecer pela voz dos pais Paula e Nuno Prazeres. Aos 2 anos de idade Matilde estava com o coração muito acelerado e precisava de um transplante de coração. Paula recorda que esperaram cerca de 11 meses pelo coração. A mãe da pequena Matilde, agora com 9 anos, recorda os primeiros sinais de problemas cardíacos da filha.