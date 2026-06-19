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Dois às 10 - Inês Castel-Branco levanta a ponta do véu sobre «A Madrasta»

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Inês Castel-Branco levanta a ponta do véu sobre «A Madrasta» - TVI

No «Dois às 10», recebemos Inês Castel-Branco e Matilde Reymão  rivais n’ “A Madrasta” a nova novela da TVI que vai estrear já segunda-feira. 

Joana começa por dizer que há 11 anos o irmão destruiu-lhe a família. Ainda grávida, Joana vivia na mesma casa que o irmão. No dia 8 de Março de 2015, o tio de Rafael agrediu-o com uma garrafa na cabeça depois de uma discussão acesa. Desde aquele dia Joana sente que não reconhece mais o filho. Não dá a entender se ele está vivo ou não… mas diz que sente que o filho partiu naquele dia.

Célia começa por dizer que viveu durante meses com medo que o filho tirasse a própria vida e foi o que aconteceu. Explica que soube das intenções de Duarte por uma carta que a filha encontrou, onde este referia que não queria viver. Para além da carta, estava também uma mochila com uma corda. Célia conta que o filho estava com uma grande depressão e, depois de um internamento, uma semana após regressar ao trabalho (no hospital militar), tirou a própria vida. A mãe conta que parecia estar a viver um filme. A dura realidade foi explicada através de uma carta que ele deixou e que Célia lê.
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