Dois às 10 - Inês Morais revela o que vai fazer com o prémio de 100 mil euros

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», a vencedora do «Big Brother 2024» Inês Morais faz um balanço da sua participação. Cinha Jardim, Zé Lopes e Luísa Castel-Branco comentam última gala do «Big Brother 2024». Tiago Guimarães promove uma abordagem sustentável e alinhada com a saúde física e mental. No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o caso de jovem que matou o senhorio e tentou esquartejar o corpo. O repórter Bruno Caetano revela pormenores do caso. Os nossos comentadores da «Atualidade» analisam caso de jovem, de 18 anos, morto à facada na restauração de shopping e o caso de um idoso que matou a mulher, de 87 anos, por ciúmes.