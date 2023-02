Dois às 10 – Inês sofreu a amputação de uma perna numa linha de comboio.

Hoje às 10:07

No programa apresentador por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, começamos a manhã a comemorar o carnaval com três convidados mistério, música e uma receita. Na segunda parte, conhecemos Inês Teixeira e a história de como perde uma perna na linha de comboio. Revemos também Cátia Durão, após cirúrgica da média Luísa Magalhães Ramos. Na terceira parte, os comentadores abordamos os mais crimes que mais chocam a atualidade, com especial atenção para o caso de um homem que matou o namorado da filha.