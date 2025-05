Dois às 10 - Inês Vilhalva presta homenagem ao pai que perdeu há 5 dias

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Inês Vilhalva, ex-concorrente do Big Brother, partilha a dor da perda recente do seu pai. Uma semana após a sua saída do reality show, Inês enfrentou o desafio de lidar com a doença do pai, José, que escondeu de todos que lutava contra um cancro no pulmão. José só revelou a doença à filha após esta ter saído do programa. A ex-concorrente partilha a sua experiência, revelando que o pai apoiou a sua entrada no Big Brother e que ela só soube da gravidade da situação após ter saído do programa, sentindo-se aliviada por ter tido a oportunidade de se despedir do pai.

Será a 3 de maio que os telespectadores da TVI poderão ver a estreia do novo programa de Toy - «Só Rir!». O programa reúne as partidas mais inesperadas, os momentos mais insólitos e as reações mais divertidas captadas por câmara oculta. Com o bom humor que só o Toy sabe trazer, este é o programa ideal para descontrair, esquecer o stress da semana e rir até não poder mais.

Catarina partilha a dor da perda da mãe, um golpe repentino que a confrontou com a fragilidade da vida. A leucemia, implacável, levou-a em menos de um mês, um período de sofrimento intensificado pelas restrições da pandemia. Catarina recorda as visitas difíceis, o aperto de mão da mãe e o pedido desesperado: «Chorei muito e agarrei-lhe na mão e pedi, pedi para ficar comigo, porque ainda precisava muito dela». A fé abalada e a súplica a Deus para que não a levasse, um grito de angústia que ecoa na sua memória. A perda da mãe, o «motor da família», deixou um vazio imenso, memórias carregadas de dor e saudade.

