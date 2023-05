Dois às 10 - Instituição nega responsabilidades e Cláudio Ramos exige respostas

Hoje às 10:05

No programa apresentado por Cláudio Ramos, Rosinha apresenta o seu mais recente trabalho. Marcámos presença nos bastidores das gravações do vídeo-clip de «Loucamente», um tema que junta D.A.M.A. e Los Romeros. Fomos descobrir o que move peregrinos a rumar a Fátima, todos os anos. Conhecemos a história de Patrícia Fonte, portadora de paralisia cerebral, contada pela irmã Ana Fonte. A nossa convidada conta que instituição lhe entregou a irmã cheia de sangue, Patrícia terá sofrido um acidente no transporte da Instituição. no centro paroquial os funcionários terão deixado Patrícia cair quatro vezes, em seis meses.