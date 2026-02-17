Dois às 10 - Instrutores da «1.ª Companhia» saem da base para entrevista

Hoje às 09:50

O “Dois às 10” foi dedicado ao espírito carnavalesco, mostrando como o Carnaval pode ser uma verdadeira tradição de família.

O programa revelou ainda o lado menos conhecido de João Mouzinho, o homem por detrás da famosa farda da clínica dentária.

Os instrutores Rodrigo Joaquim e Paulo Andrade, da “1ª Companhia”, estiveram em estúdio para uma conversa animada.

Houve também espaço para recordar o percurso de Francisco Rodrigues dos Santos e perceber o que tem feito o ex-líder do CDS-PP.



A manhã terminou com a história de Guilherme, de 9 anos, que vai arriscar a vida numa delicada cirurgia à escoliose.