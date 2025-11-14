Dois às 10 - Iran Costa fala pela primeira vez sobre o enfarte que sofreu

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», foram ouvidas as famílias dos concorrentes nomeados do Secret Story, num momento de tensão antes da expulsão de domingo. O programa recebeu ainda Sara Pinto, que partilhou como está a viver a maternidade do terceiro filho e as novas rotinas familiares. Conhecemos a história de Sofia, marcada por sucessivas perdas para o cancro e pelo medo que a acompanha desde a infância. Iran Costa deu um testemunho emotivo sobre o enfarte que sofreu em setembro e a forma como este momento o transformou. Já Salomé relatou uma vida marcada por abandono, luto e ausência de afeto, encontrando nos filhos a força para se reconstruir.