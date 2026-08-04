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Dois às 10 - Irmã de Nuno reage à aproximação de Raquel ao concorrente

Hoje às 09:50
Dois às 10 - Irmã de Nuno reage à aproximação de Raquel ao concorrente - TVI

O Dois às 10 entrou em modo verão com um cenário de praia e falou sobre os polémicos vídeos de Sandra Costa em biquíni. Tia Cátia ensinou a preparar marmitas práticas para levar para a praia, enquanto o programa apresentou ainda a água de coco do Brasil disponível em Portugal. Houve espaço para descobrir um objeto reinventado por um casal e sugestões de fatos de banho e biquínis para adultos e crianças. A emissão recebeu também a irmã de Nuno, concorrente do Big Brother Verão, e contou a história de André, de 35 anos, que aguarda um transplante renal.
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