Hoje às 10:05

No «Dois às 10», esclarecemos todas as dúvidas sobre o aumento do custo de vida em Portugal e partilhamos dicas de como poupar nas compras e nas contas lá de casa. Recebemos Carolina, Irmã gémea de Catarina Esparteiro, concorrente do Big Brother, para fazer o balanço da sua prestação e comentar a «Curva da Vida» que emocionou o país.