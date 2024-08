Dois às 10 - Irmão de bebé com Trissomia 21 deixa Cristina e Cláudio rendidos

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Cristina Ferreira e Cláudio Ramos conhecem Joana Faria e David Branco, um casal muito jovem, mas cheio de sonhos. Conhecem-se desde pequeninos e quando o amor os juntou decidiram logo que queriam ter filhos. Há sete anos veio o doce Vicente, há quatro a perspicaz Vitória e há apenas dois meses o Vasco, um bebé especial que mudou para sempre a vida desta família. Os apresentadores conversam ainda com Rita Nabeiro que recorda as suas memórias mais queridas de infância e fala de ter trabalhado diretamente com o avô, o eterno Rui Nabeiro. O chef de cozinha Emídio Concha de Almeida ensina, passo a passo, a preparar uma caldeirada de peixe e camarão de Espinho.