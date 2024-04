Dois às 10 - Irmão de Margarida Castro fala sobre a violência que a irmã sofreu

Hoje às 09:56

No «Dois às 10», partilhamos imagens da Curva da Vida da concorrente do «Big Brother 2024» Margarida Castro, vítima de violência doméstica. O irmão de Margarida afirma que nunca foi do seu agrado o relacionamento da irmã e conta que ficou muito revoltado com a situação. Pedro afirma que a família está preparada para tudo pois sabem que o episódio de violência doméstica de que a irmã foi vítima iria ser falado. Conhecemos a história de vida de Madalena e da filha Rute. Rute temeu pelo pior quando a mãe foi diagnosticada com cancro e passou a trabalhar no carro, enquanto a mãe fazia os tratamentos. Explica que ficou mais próxima da mãe e que, a dado momento, viu a energia da mãe a decrescer e ficou preocupada, «fui confrontada com o facto de a vida ser uma coisa finita e os nossos pais não duram para sempre». Conhecemos a história de vida de Celeste e da filha Rita. Celeste a explica que para ela a morte não era uma opção e por isso acreditou que ia sobreviver. Revela como percebeu que tinha cancro e como foi essa batalha. Rita partilha que nunca pensou que a mãe fosse morrer e o facto de estar a estudar no Algarve foi uma mais-valia, pois visitava a mãe com outra energia. Celeste fala ainda dos momentos mais dolorosos: radioterapia e quando se viu sem mama (a reconstrução só foi feita 4 anos depois).

Na «Atualidade», o repórter Pedro Ramos Bichardo faz o enquadramento do caso de uma idosa, de 83 anos, que fugiu do filhos, descalça, de madrugada. partilhamos entrevista com a vítima Francelina Cardoso. A idosa recusa denunciar o filho que a deixou a sangrar após espancamento. O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de um menino de quatro anos esquecido em carrinha escolar. Partilhamos entrevista com a mãe do menino. O repórter Amílcar Matos faz o enquadramento do caso de um homem que incendiou carros para se vingar da ex. Os nossos comentadores analisam o caso. Os nossos comentadores analisam os casos.