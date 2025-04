Dois às 10 - Isaac e o sonho de jogar no Benfica

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Isaac partilha o seu grande sonho: jogar futebol no Benfica. Apesar de enfrentar uma doença genética rara que afeta os seus ossos, o seu amor pelo clube permanece inabalável. «O que eu mais gostava que acontecesse era que o meu problema desaparecesse e eu pudesse jogar outra vez futebol», confessa, revelando a sua esperança de um dia poder realizar este desejo. A doença de Isaac impede-o de crescer rapidamente e de andar sozinho, tornando tarefas diárias como vestir a roupa e tomar banho desafiantes. A sua mãe, Vanessa, descreve como os primeiros sinais da doença surgiram quando Isaac ainda era bebé, notando os seus mindinhos tortos. Apesar das dificuldades, Isaac demonstra uma força e um ânimo inspiradores, sendo ele próprio a fonte de motivação para a sua família. A sua história é um testemunho de resiliência e da importância de nunca desistir dos seus sonhos, mesmo perante obstáculos aparentemente intransponíveis. A sua paixão pelo futebol e pelo Benfica serve de inspiração para todos que enfrentam desafios semelhantes.

Prepare-se para conhecer Carlitos e Henriqueta, a dupla que promete animar as suas tardes na TVI. Inspirada em «Menino de Tonecas», a série traz uma lufada de ar fresco, adaptada à realidade atual com referências a «TikToks e dessas coisas todas». Flávio Gil, que interpreta Carlitos, revela o desafio de dar vida a um aluno de 11 anos, explorando o humor para caricaturar as características das crianças. A experiência permite-lhe «brincar, descobrir aqui uma criança qualquer». Rita Correia de Melo, a estreante Henriqueta, traz a sua bagagem do teatro musical e da dança para a televisão. A série promete explorar as desventuras destes dois «maus alunos», garantindo momentos de diversão e identificação para toda a família. «A Henriqueta não é muito melhor», é revelado, preparando o terreno para as peripécias desta dupla improvável.

Ticiana Xavier reportou em direto do Prior Velho, Sacavém, o local onde um homem de 40 anos tentou matar a companheira à facada, na presença da filha de 2 anos. O casal vivia junto há vários anos e, segundo vizinhos, discutia com frequência. Durante a madrugada, o homem esfaqueou a companheira, que conseguiu fugir e pedir ajuda a uma vizinha. Os bombeiros prestaram socorro e transportaram a vítima para o hospital. A vítima, visivelmente abalada, mostrou-se hostil à presença da equipa no local e ameaçou-os. O agressor entregou-se à PSP e ficou em prisão preventiva.

