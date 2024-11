Dois às 10 - Isabel Figueira faz revelações inéditas

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», ela é modelo, apresentadora e atriz recebemos Isabel Figueira. Aos 17 anos, brilhou pela primeira vez no mundo da moda e a partir daí nunca mais parou. Estreou-se no grande ecrã em 2001 e desde então apresentou vários programas de televisão. Mas Isabel é a mulher de muitos ofícios e deu cartas em vários projetos de ficção da TVI como “Massa Fresca”, “Valor da Vida”, “Amar Demais” e “Bem Me Quer”. Agora pode vê-la como Susana na novela «Cacau» uma enfermeira com um passado complicado e que cresceu sem saber quem era a verdadeira mãe dela. Este é já um dos papéis mais intensos que Isabel desempenhou e que a tirou da zona de conforto. O Chef Hernâni Ermida surpreendeu com uma receita inovadora e cheia de sabor: Tachinho de feijão com cavala, cenoura e espinafres. Conhecido pela sua criatividade culinária e dedicação a ingredientes frescos e nutritivos, o Chef Ermida trouxe uma opção deliciosa e reconfortante, ideal para os dias mais frescos. Conhecemos a história de Sílvia Alves. Sílvia conta que o filho adoeceu com um ano de idade por causa de uma infeção hospitalar, que o deixou com paralisia cerebral, epilepsia e doença pulmonar crónica. João passou metade da vida no hospital e acabou por morrer aos 16 anos e deixar um vazio em Sílvia que jamais vai passar. Sílvia diz que, quatro anos depois, ainda está de luto e que uma parte dela morreu com o João. Talvez a melhor parte dela enquanto pessoa e mãe morreu com o filho.