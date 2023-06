Dois às 10 – Isabel volta a ter motivos para sorrir após o choque da morte chocante do filho

Hoje às 10:05

No programa apresentado por Maria Botelho Moniz e Idevor Mendonça, começamos a manhã com música de Eduardo Inácio e recebemos Bárbara Parada, ex-concorrente do «Big Brother», que fala da fama e da mais recente cirurgia estética que fez no seu corpo. Na segunda parte conhecemos a história de André Duarte, vítima de bullying, e Bruna Dias que através do Tiktok trás alegria ao dia a dia das pessoas. Conhecemos também Isabel Lourenço, que nos conta como perdeu o filho e João Espírito Santo ajuda-a a recuperar o seu sorriso e saúde oral. Na terceira parte, os comentadores da «Atualidade» avaliam os mais recentes crimes.