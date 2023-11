Dois às 10 - Isabela Cardinali surpreende Cristina e Cláudio com espetáculo de magia em estúdio

Hoje às 09:55

Começamos a manhã a receber Bernardina Brito,a eterna Bibi dos reality shows da TVI, Fernando Geraldes, mais conhecido por Nando e vencedor do «Big Brother 4» e a vencedora do «Like Me», Isabela Cardinali fala da relação que criou dentro na Casa dos Segredos. Bruna Gomes apresenta uma das receitas do seu novo livro de receitas brasileiras. Na segunda parte, conhecemos António Matos, um agente de execução, que luta para salvar famílias do despejo. Elisabete Rodrgiues conta-nos como perdeu tudo num incêndio. Na última parte, os comentadores da «Atualidade» analisam os mais recentes crimes.