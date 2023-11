Dois às 10 - Já ouviu falar em poliamor? Diogo Faro e Joana Brito Silva explicam tudo

Hoje às 09:55

No Dois às 10, Cristina Ferreira e Cláudio Ramos conhecem as duas primeiras famílias a participar no programa de David Carreira e Kelly Bailey, «Onde está o dinheiro?», ficam a par da 6ª edição da campanha «Natal a Meias» e recebem Diogo Faro e Joana Brito Silva para fazer do conceito de poliamor. Conhecemos também Cláudia, de 38 anos, que vive com uma doença que, ao longo do tempo, pode levar à perda de alguns membros do corpo. No caso dela, já perdeu um dedo do pé. A doença de buerguer é causada pelo tabaco e a cura é deixar de fumar. Por fim, conhecemos a história de Ramiro, que viveu uma infância difícil, lutou contra o vício do álcool, que sustentava a arrumar carros, viveu na rua durante 12 anos e escondeu da família que era sem-abrigo, para não os preocupar. Depois de ter superado tudo e ter conseguido dar a volta por cima, foi-lhe diagnosticado um cancro da mama, que o deixou desamparado, e algum tempo depois, surgiu cancro nos pulmões.