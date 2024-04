Dois às 10 - Jacques Costa fala sobre a não-binariedade e conta como tudo começou

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos Jacques Costa que explica que os géneros feminino e masculino são redutores da sua experiência. A ex-concorrente do «Big Brother 2024» conta que era muito extrovertido e começou a fechar-se, explica que gosta do seu corpo e que a identidade de género não define a sua orientação sexual. Recebemos Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Zé Lopes para comentarem as última novidades do «Big Brother 2024» e a expulsão de Jacques por não cumprir regra do programa. Conhecemos a história de vida de André Durões. André tinha uma vida normal até ficar paralisado do pescoço para baixo de um momento para o outro. Desde então que luta com a mãe para se reabilitar, mas tem sido uma grande luta. Isabel continua a trabalhar, porque precisa de ganhar dinheiro, mas vai a casa as vezes necessárias. Chegou a ir a casa sete vezes no mesmo dia para mudar o filho que estava urinado. Para ela ser mãe é isto e só quer continuar a lutar para ver o filho feliz.

Na «Atualidade», o repórter Amílcar Matos faz o enquadramento do caso de naufrágio ao largo de Tróia, criança de 13 anos e pai encontrados sem vida, até ao momento, timoneiro da embarcação foi o único resgatado com vida. Dois jovens estão desaparecidos desde as 7h, mas buscas não conseguiram localizá-los. O repórter Pedro Ramos Bichardo faz o enquadramento do caso de uma jovem golpeada por ciúmes com garrafa partida. O repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de um homem que roubou a reforma ao pai idoso e deixou-o ao abandono. O idoso, de 89 anos, vivia de caridade.