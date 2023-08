Dois às 10 - Jandira Dias chora a morte da mãe

Hoje às 10:05

No programa apresentado por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, começamos a manhã com os comentários de Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Merche Romero em relação às mais recentes novidades da vida dos famosos. Na segunda parte, ficamos a conhecer luta pela maternidade, depois dos 40 anos, de Carla Anjos e o companheiro Paulo Costa. Recebemos ainda Jandira Dias, ex-concorrente d’O Triângulo, que recorda a mãe com saudades e muita emoção e nos explica porque não esteve presente no funeral da mesma. Na terceira parte, os comentadores da «Atualidade» analisam os mais recentes crimes.