Hoje às 10:05

No programa apresentado por Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, recebemos a ex-concorrente de «O Triângulo», Jandira Dias faz um balanço da sua participação no reality show. Recebemos a nutricionista Mariana Abecasis que partilha quais os alimentos que ajudam a controlar as hemorroidas e o médico proctologista Luís Palma Féria esclarece todas as dúvidas sobre a patologia.