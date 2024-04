Dois às 10 - Jéssica descobriu que tinha cancro dias depois de ser mãe

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», conhecemos a história de Jéssica Silva que descobriu que tinha um cancro raro no pâncreas dias depois de ser mãe pela segunda vez. Tem uma filha com 4 anos, e outra com 10 meses. Neste momento está a fazer quimioterapia paliativa. Sabe que pode nunca conseguir eliminar a doença por completo. Mas tudo o que mais deseja é conseguir acompanhar as filhas por mais anos com qualidade de vida. Surpreendemos Paula Neves com imagens do seu percurso profissional que deixa a atriz embevecida. Paula Neves revela que tem muito mau feitio e que o marido é o seu equilíbrio. Paula Neves recorda o início da sua carreira, relembra o casting para a série «Riscos» e revela qual a sua profissão de sonho.

Na «Atualidade», o repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de uma mulher que deixou recém-nascido ao morrer no caixote do lixo. Partilhamos entrevista com mãe da mulher que asfixiou o filho bebé. Em Portimão, um homem matou o vizinho, de 38 anos, à facada após uma discussão. o motivo da discórdia terá sido uma obra. Os nossos comentadores analisam o caso. Celestino, de 82 anos, está desaparecido desde quarta-feira, das urgências de hospital em Santa Maria da Feira. Os nossos comentadores analisam o caso.