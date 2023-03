Dois às 10 - Jéssica e Ricardo falam da experiência n'O Triângulo

6 mar, 10:10

No programa apresentado por Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, começamos a manhã com uma receita de Joana Barrios e os comentadores do «O Triângulo» analisam os mais recentes acontecimentos dentro da casa. Na segunda parte, o casal Jéssica Pereira e Ricardo Pacheco conta-nos como se conheceram, o que os levou à casa do reality show, que tipo de jogo planearam e falam da relação com os colegas da casa. Conhecemos ainda Vanda da Mata que nos fala da filha que nasceu sem dois dedos e com uma malformação na perna. Na terceira parte, os comentadores da «Atualidade» analisam os mais recentes crimes, com especial atenção para um caso de maus-tratos num lar, na Lourinhã.