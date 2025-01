Dois às 10 - Jéssica Galhofas reage a polémicas

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Jéssica Galhofas foi a 4ª concorrente expulsa do «Secret Story – Desafio Final». Partilhamos alguns dos momentos que viveu na casa mais vigiada do país a ex-concorrente faz um balanço do jogo que para ela só durou uma semana. Jéssica Galhofas explica os motivos que a levaram a entrar na casa e afirma: «Foi a melhor experiência da minha vida, mudou tudo na minha vida».

Conhecemos a história de João, tinha 22 anos, e no verão passado morreu à espera de ser socorrido. Agora, seis meses depois, o pai Carlos e a irmã Rita partilham, pela primeira vez, como foi viver aquele dia trágico e como tem sido continuar à procura de respostas.