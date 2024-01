Dois às 10 - Jéssica Galhofas revela razões para ter abandonado o «Big Brother - Desafio Final»

Hoje às 09:55

No programa apresentador por Cláudio Ramos, começamos a manhã com Rosinha a cantar e a mostrar também os seus dotes culinários na cozinha. Cristina Oliveira e Sissi Martins falam das suas carreiras como atrizes. Na segunda parte, Jéssica Galhofa faz o balanço da sua prestação no «Big Brother - Desafio Final», explica porque decidiu desistir, deixa várias críticas a alguns colegas da casa e fala da sua relação com Francisco Vale. Recebemos ainda João Silva que nos conta um pouco daquilo que foi a sua vida como doente renal durante mais de 40 anos até num ato altruísta um amigo lhe doar um rim. Na terceira parte, analisamos os mais recentes crimes que marcam a «Atualidade».