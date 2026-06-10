Dois às 10 - Jéssica Vieira estreia-se na música e revela novo amor

Hoje às 09:50

No programa “Dois às 10”, Jéssica Vieira apresentou a sua primeira canção e falou sobre o seu novo amor. João Jesus esteve à mesa do pequeno-almoço para partilhar novidades da sua vida.

Na cozinha, o Instrutor Andrade e a mulher mostraram uma receita especial e contaram a sua história de amor. O programa deu ainda a conhecer o testemunho emocionante de Fernando Correia, de 90 anos, que falou da mulher com Alzheimer.

Joana e Luís recordaram o nascimento do filho, que veio ao mundo com uma condição rara que o deixou sem pele em algumas partes do corpo. Houve também espaço para a história de Isaque, que recordou a mulher, uma das vítimas mortais da tragédia do Elevador da Glória.