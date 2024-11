Dois às 10 - Jéssica Vieira faz revelação e leva Cláudio Ramos a perder 3 apostas

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos Jéssica Vieira, a concorrente expulsa na última gala do «Secret Story». Partilhamos imagens das declarações da mãe de Jéssica sobre Afonso e a aproximação à filha. Jéssica Viera afirma que tem uma relação muito forte com a mãe e assegura que a mãe gosta de Afonso.

Luísa Castel-Branco, Cinha Jardim e Gonçalo Quinaz reunem-se para comentar a última Gala do «Secret Story».

Vera de Melo, Psicóloga, Paulo Santos, Inspetor da PJ e Sofia Matos, Advogada comentam polémica em torno do testamento de Marco Paulo. Irmãos e sobrinhos acreditam que o artista não os queria fora do testamento, por terem boa relação, e contratam advogado para analisar documento.