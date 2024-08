Dois às 10 - Joana Dias faz as previsões de cada signo para setembro de 2024

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Joana Dias revelou o que cada signo pode esperar para o mês de setembro. No segmento «Conversas de café», comentamos as últimas notícias da vida dos famosos. Recebemos os familiares e amigos de alguns dos concorrentes do «Dilema», que comentam a participação dos mesmos. Cristina Ferreira protagoniza um momento emocionante ao reagir às palavras de José Martinho, pai de Marie. Ouvimos o testemunho comovente de Manuela Lourenço. Conta que perdeu os dois filhos em acidentes de viação.