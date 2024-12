Dois às 10 - Joana Dias faz as previsões para os signos em 2025

Hoje às 09:55

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos começam a manhã com a taróloga Joana Dias, que partilha as previsões para o ano de 2025. Mais tarde, o cantor Leandro, conhecido pela sua participação no "Big Brother", fala do seu novo tema e partilha detalhes sobre como viveu o Natal. A manhã segue com grande expectativa, quando, a poucos dias da Grande Final, os familiares e amigos dos concorrentes do “Secret Story” comentam e e avaliam os acontecimentos mais fortes dos últimos dias na casa.