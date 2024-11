Dois às 10 - Joana Dias revela o que os astros reservam para dezembro

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», a taróloga Joana Dias apresenta a Cláudio Ramos as previsões astrológicas para o mês de dezembro de 2024, analisando como as posições dos astros poderão influenciar cada um dos signos. Estas previsões abordam áreas fundamentais da vida, como o amor, a carreira, a saúde e as finanças, ajudando os telespectadores a prepararem-se para os desafios e oportunidades que o próximo mês poderá trazer.

Conhecemos a história de vida de Ana Rute Alves. Ana conta que nasceu com uma doença genética linfangioma cervical que lhe mudou a vida e fez com que sofresse de bullying na infância. Cláudio Ramos protagoniza momento de ternura ao explicar ao filho mais novo de Ana como funciona a televisão.

Também Catarina partilha a sua dura história de vida depois de ver um vídeo de outra jovem com a qual se identificou.

Filipa Rocha revela o segredo dos famosos Bitoques do «Solar dos Pregos».