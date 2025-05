Dois às 10 - Joana Dias revela o que os astros reservam para os signos do zodíaco

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Cristina Ferreira recebe Érica Reis, Sara Silva e Inês Vilhalva para comentar os acontecimentos mais recentes da casa do «Big Brother». As ex-concorrentes analisam as sanções aplicadas a Nuno, Luís e Carolina, debatendo os conflitos e estratégias que marcam a convivência entre os participantes. Inês levanta a hipótese de uma conspiração interna, e juntamente com Érica e Sara, expressa opiniões críticas sobre o comportamento de alguns concorrentes, como Diogo e Manuel Cavaco. O painel discute ainda as nomeações da semana, que incluem Diogo, Luís, Nuno, Manuel Cavaco e Solange, refletindo sobre as probabilidades de salvação e expulsão com base no histórico de nomeações. A análise estende-se ao impacto emocional e estratégico destas decisões dentro da casa.

Joana Dias traz as previsões astrológicas para o mês de junho, sem deixar nenhum signo do zodíaco de fora. As análises abordam temas como amor, finanças e transformações pessoais, deixando conselhos e alertas para os nativos destes signos.

O programa conta também com a presença de Vera de Melo, que apresenta o seu primeiro livro infantil, «Tu Nasceste Para Ser Feliz», uma obra que inspira leitores de todas as idades a abraçarem a felicidade.

Diogo Alexandre, vencedor do «Secret Story 8», também partilha o seu novo livro, «Tudo o que não disse», onde aborda temas como a inteligência emocional, o défice de atenção e a importância dos afetos e da espiritualidade na sua jornada pessoal.

Licínia Pereira partilha o seu comovente testemunho de sobrevivência a duas décadas de violência doméstica. Num relato de dor e superação, revela como a espiritualidade e a independência financeira foram fundamentais para se libertar de um ciclo de abusos e reconstruir a sua vida com força e dignidade.

Suzana Garcia, Albino Gomes e Paulo Santos analisam os temas que marcam a atualidade nesta sexta-feira, 30 de maio.