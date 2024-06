Dois às 10 - Joana Dias revelou as previsões dos signos para julho

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Joana Dias revelou o que cada signo pode esperar para o mês de julho. Conhecemos a história de Cátia Inverno, a nossa convidada lida com a morte todos os dias há quase dez anos, é funcionária numa Funerária e a morte nunca lhe fez confusão, nem quando era pequenina. Conhecemos a história de Maria Gabriel da Costa. Gabi conta que tem o funeral organizado apesar de ter apenas 36 anos. Revela que se deve ao facto de ser muito organizada mas também porque se acontecer alguma desgraça quer garantir que o filho não sofre com o planeamento do funeral. Tudo isto se deve à morte da mãe de Gabi que morreu quando ela tinha apenas 14 anos. Carlos e José são conhecidos como os «irmãos coveiros» em Guimarães. São herdeiros de uma tradição familiar desde 1900, que começou com o avô materno. Depois o tio pegou no serviço, só que adoeceu e o pai ficou com o cargo, sendo que aos 74 anos ainda trabalhava! Com a idade, acabou por ficar doente e pediu aos filhos que não deixassem morrer a tradição. Foi aí que Carlos e José abriram uma empresa! Decidiram abraçar a atividade para dar seguimento aos ensinamentos do pai, mas também introduzir algumas mudanças, «para servir melhor as pessoas num momento que é sempre inesquecível na vida das famílias». Conhecemos a história de Lúcia Martins. Depois de tomar duas doses da vacina contra a covid-19, Lúcia Martins ficou sem andar. O grande apoio foi António, o marido de Lúcia que fez tudo para salvar a mulher.

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o caso de explosão que vitimou mãe e filha de nove anos. O repórter Pedro Ramos Bichardo explica todos os pormenores do caso de um homem que incendiou antigo Externato e matou duas pessoas. Partilhamos entrevista com irmã da mulher assassinada. O repórter Tiago Lima explica todos os pormenores do caso de um espancamento. os suspeitos roubaram 90 euros a um homem, de 64 anos, e espancaram-no em plena rua. Os nossos comentadores analisam os casos.