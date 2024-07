Dois às 10 - Joana Diniz e Flávio Miguel trocaram alianças numa cerimónia de sonho!

Hoje às 09:55

Recebemos a banda «Just Girls». Em 2007, nasceram na série da TVI, Morangos com Açúcar. A banda com as miúdas mais incríveis do Colégio da Barra andou em digressão por todo o país, mas quis a vida que as quatro cantoras seguissem caminhos diferentes e a banda terminou em 2011. Para surpresa dos fãs e depois de mais de uma década, Diana, Helga, Ana Maria e Kiara voltaram a juntar-se para um grande concerto. Uma noite que ficará na memória. Recebemos Joana Diniz que ficou conhecida em 2013 na «Casa dos Segredos». Tinha apenas 20 anos, mas não passou despercebida. «Pequenina como a sardinha» e sempre com a resposta na ponta da língua, Joana foi uma das concorrentes mais marcantes da história dos Realities, em Portugal. E quis a vida que Flávio Miguel conquistasse o seu coração. Foi de joelho no chão que o companheiro a pediu em casamento na Madeira. Os dois disseram o “sim” a 1 de junho numa cerimónia de sonho e com o vestido de noiva que Joana idealizou aos 15 anos de idade. Conhecemos a história de vida de Gabriel atleta de natação desde os três anos mas uma queda de um baloiço numa visita de estudou deixou-o agora numa cadeira de rodas. Recebemos João Ribeiro, médico infeciologista, que prepara uma receita de Crumble de morango com gelado de baunilha.