Dois às 10 - Joana Diniz fala sobre os seus ex-relacionamentos e reage a possível relação de João Ricardo e Márcia Soares

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Cristina Ferreira recebe Joana Diniz, a terceira classificada do «Secret Story - Desafio Final». A ex-concorrente reage à possível relação entre João Ricardo e Márcia Soares e revela um episódio que a deixou a pensar. Aproveita ainda para fazer um balanço sobre a sua participação no reality show e abre o seu coração ao falar sobre as suas relações passadas.

Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Gonçalo Quinaz comentam tudo sobre a grande final do «Secret Story - Desafio Final».

Ana Brito e Cunha e José Pedro Vasconcelos visitam a apresentadora e têm uma conversa descontraída ao pequeno-almoço.