Dois às 10 - Joana Diniz revela novidade para breve com João Ricardo

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Joana Diniz abriu as portas do seu tão esperado salão de cabeleireiro. A inauguração, que contou com a presença de João Valentim, foi um momento de grande emoção para Joana, que viu um sonho de «há um ano e oito meses» tornar-se realidade. A inspiração para o design do espaço veio diretamente de Copacabana, no Rio de Janeiro. A amiga Sónia expressou o seu apoio e admiração pela conquista de Joana, enquanto a mãe da empresária descreveu o salão como um «reino caramelo» para as mulheres de Pinhal Novo. A decoração, assinada por Elisa Carvalho, foi um dos pontos altos do evento. Joana partilhou as suas emoções, confessando ter chorado de alegria ao ver o seu sonho concretizado. «É maravilhoso aqui dentro», afirmou, radiante. O salão conta com um espaço dedicado às colegas de trabalho, apelidado de «ilha», e um local exclusivo para Joana atender as suas clientes, onde se especializa em alisamentos. Cada detalhe foi pensado ao pormenor, desde as frases inspiradoras nos espelhos até às cadeiras confortáveis com carregador de telemóvel. A inauguração foi um sucesso, marcando o início de uma nova etapa na vida de Joana Diniz. Joana Diniz anuncia que em breve vai lançar uma novidade com o amigo e ex-concorrente João Ricardo.

Recebemos aquele que é atualmente um dos maiores astros da música! Pedro Sampaio deixa milhares ao rubro e ninguém é indiferente às coreografias dos concertos do artista. Interessado por vários estilos de música desde cedo, Pedro Sampaio começou a animar as festas da família com apenas 13 anos. Dois anos depois já fazia festas de escola e rapidamente começou a filmar vídeos em direto nas redes sociais! A vontade de querer sempre fazer mais e melhor, levou a que o artista do rio de janeiro começasse a produzir as próprias músicas…e, para surpresa de todos a dar também voz! O autotune e os figurinos irreverentes passaram a ser a imagem de marca de Pedro Sampaio. Já ganhou grandes prémios da indústria da música, pisou vários palcos conceituados e, há três anos, escolheu Portugal para dar aquele que era o seu primeiro concerto fora do Brasil. Como era de esperar, o público português recebeu-o com grande fervor e levou o artista às lágrimas. Pedro Sampaio está de volta aos palcos depois de uma cirurgia ao joelho e uma vez mais Portugal é o destino eleito para este regresso tão esperado!

A crescente dependência dos jovens em telemóveis é um tema central. A falta de conhecimento dos pais sobre as atividades dos filhos nos ecrãs é alarmante, expondo-os a perigos online. A discussão aborda a facilidade com que os pais recorrem a telemóveis como «babysitters eletrónicas», uma prática que, embora conveniente, levanta sérias questões sobre a educação das crianças. Alternativas como livros e atividades ao ar livre são apresentadas como formas de afastar as crianças dos ecrãs, mas a influência do comportamento dos pais é crucial. A dificuldade em impor limites, especialmente na adolescência, é um desafio comum, muitas vezes percebido pelos jovens como hipocrisia. A educação desde a infância é enfatizada como essencial, pois mudar hábitos na adolescência é consideravelmente mais difícil. A confiança e a autoestima são destacadas como elementos-chave para proteger os adolescentes da influência negativa das redes sociais. A psicóloga clínica presente no programa sublinha que «o estímulo de um telemóvel e de um ecrã é muito mais forte», mas que os pais têm um papel fundamental em incentivar as crianças a explorar outras atividades. A discussão também aborda a perceção dos pais de que o uso de telemóveis não é um grande problema, contrastando com a sua própria infância, onde o acesso a conteúdos não era constante.

Saiba mais em TVI Player