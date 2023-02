Dois às 10 - Joana foi despedida após revelar sofrer de uma depressão

23 jan, 10:10

No programa apresentado por Maria Botelho Moniz e Cláudio Ramos, começamos a manhã com uma receita de Fernando Semedo e a comentar a última gala do «A Ex-perência». Na segunda parte, recebemos Cristina Tavares que foi vítima de assédio moral no trabalho e Joana Moreno que se viu demitida do seu trabalho após admitir sofrer de uma depressão. Na última parte, abordamos os mais recentes crimes da atualidade.