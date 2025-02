Dois às 10 - Joana Sobral revela quem quer que vença o programa

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Joana Sobral revela que gostaria que Daniela ou Inês vencessem o Secret Story. A convidada afirma que as duas concorrentes são as grandes protagonistas do programa, destacando o facto de Daniela estar sempre presente nas nomeações. Marta partilhou a sua história comovente. Um dia após descobrir que estava grávida, recebeu a notícia do diagnóstico de cancro do seu pai. Marta e o companheiro tinham decidido não partilhar a gravidez com a família após um aborto espontâneo anterior. A notícia do cancro levou Marta a ponderar se deveria ou não contar ao pai. Decidiu que sim, para lhe dar ânimo para lutar contra a doença. O pai de Marta conseguiu conhecer a neta, Benedita, e ouvi-la chamá-lo de «Avô Kiko». Marta acreditou até ao último minuto que o pai conseguiria vencer a doença. A família guarda para sempre os momentos felizes na memória. Cláudio Ramos elogiou a receita preparada pela Tia Cátia de Esparguete Nero sepia com camarão e, entre risos, afirmou que a chef aparenta ter menos idade. A boa disposição tomou conta do estúdio durante a preparação do prato. Reunimos Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e luísa Castel-Branco para comentarem a última gala do «Desafio Final».Luísa Castel-Branco partilhou um momento divertido sobre as galas do programa, revelando que «chorou a rir» com Joana Diniz no Confessionário. Cláudio Ramos e Cristina Ferreira comentaram sobre a dificuldade de usar a casa de banho num programa como o «Secret Story».