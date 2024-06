Dois às 10 - Joana Taful anuncia gravidez

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», Cristina Ferreira anuncia que Joana Taful, ex-concorrente do «Big Brother» está grávida pela quinta vez. Joana revela que não foi planeado. Ruth Marlene abriu o coração e afirmou que a suas filha, Morgana e Luna, são a razão do seu viver. Recebemos Bela Cunha, a sua única filha morreu aos 24 anos num acidente de viação, desde então esta mãe apenas sobrevive dia após dia. Passados 8 anos ainda continua a sentir muita falta do cheiro e do abraço de Fabiana. Revela ainda que vendeu a casa a pensar que a dor ficava lá, mas a dor veio com ela para a casa nova. Bela revela que tentou pôr fim à vida nos anos da filha - «Pendurei-me no sótão com uma corda mas a corda partiu há quem diga que foi ela que a partiu». Bela vai para o cemitério para falar com a filha aquilo que não consegue falar com o marido e com as irmãs. Recebemos Rui Pinheiro, ex-concorrente do «Big Brother», que revela que vai transformar o corpo de Francisco Monteiro.

Na «Atualidade», o repórter Bruno Caetano faz o enquadramento do caso de uma mulher atropelada mortalmente de forma intencionalmente. Partilhamos entrevista do repórter Pedro Ramos Bichardo à irmã de mulher vítima de violência doméstica que estava desaparecida. Partilhamos declarações de Betty, que acusa José Castelo Branco de a ter feito assinar documentos de arrendamento do Palacete de Sintra.