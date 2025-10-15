No «Dois às 10», os comentadores Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim analisaram as novidades mais marcantes do mundo dos famosos e as polémicas que estão a agitar as redes sociais. O programa recebeu também João Cotrim de Figueiredo, ex-líder da Iniciativa Liberal, que falou sobre a sua candidatura à Presidência da República e os desafios da campanha. Outro dos convidados foi Pedrito de Portugal, que recordou o seu percurso nas arenas, desde a infância até ao reconhecimento internacional como toureiro. Uma manhã de conversas inspiradoras, emoção e atualidade.
Dois às 10 - João Cotrim de Figueiredo é candidato à Presidência da República
Hoje às 09:50