Dois às 10 - João Espírito Santo em momento emocionante

Hoje às 10:05

No programa apresentado por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, começamos a manhã com uma receita de Fernando Semedo, as «Conversas de Café» e um entrevista com Tony Carreira. Na segunda parte, ficamos a conhecer a história da jovem fadista Jéssica que vive com alopecia, consequência de colapso nervoso. Recebemos também Eugénia Macieira que recupera o sorriso e a saúde oral com a ajudada de João Espírito Santo. Na terceira parte, os comentadores da «Atualidade» comentam os mais recentes crimes.