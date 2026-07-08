Dois às 10 - João Gomes foi o segundo expulso do Big Brother Verão

Hoje às 09:50

O Dois às 10 dedicou a manhã à saúde, com um consultório médico para esclarecer dúvidas dos telespectadores. O programa explicou como prevenir um enfarte, desmistificou crenças sobre o ressonar e abordou o tema das limpezas energéticas. Pedro Chagas Freitas marcou presença para apresentar o seu mais recente livro. Houve ainda uma ligação à praia com João Valentim e a entrevista a João Gomes, segundo expulso do Big Brother Verão. A emissão ficou também marcada pelo emocionante testemunho de Vera, que enfrentou o cancro ao mesmo tempo que a sobrinha, mas foi a única sobrevivente.