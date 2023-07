Dois às 10 - João Moreira perdeu a perna num acidente e hoje é campeão de para ciclismo

Hoje às 10:05

No programa apresentado por Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, começamos a manhã ao som de Luís Rouxinol. Numa parte dedicada às Sopas de Verão recebemos Fernando e Maria de Lurdes Mártires, Anabela Reis Moreira e Henrique e Leonardo Galito que apresentaram, respetivamente, uma Sopa do Mar, uma sopa fria de espinafres e requeijão e o tradicional gaspacho. Ana e Luís Vicente atuaram ainda em celebração de mais de 30 anos de casamento e música. Na segunda parte, conhecemos a história de Anita Inácio, uma menina com paralisia cerebral e também a de João Moreira, que perdeu a perna num acidente agrícola e hoje é campeão de para ciclismo. Na terceira para, os nosso comentadores analisam os mais recentes crimes da «Atualidade».