Dois às 10 - João Noronha Lopes fala sobre o sonho de liderar o Benfica

Hoje às 09:50

O «Dois às 10» começou com o rescaldo das novidades do «Secret Story 9». Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim comentaram as dinâmicas e polémicas mais recentes da casa, num debate cheio de opiniões e boa disposição. O programa recebeu ainda João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, que falou sobre o sonho de liderar o clube do coração e as expetativas para as eleições de 25 de outubro.

A manhã ficou também marcada por um testemunho comovente: Bruna Rafaela, de 16 anos, contou como sobreviveu a um grave acidente que a deixou em coma e sem memória. Entre lágrimas e força, partilhou a sua história de superação, mostrando que nunca é tarde para recomeçar.