Dois às 10 - João Oliveira abre o coração e fala de Carolina Nunes

Hoje às 09:55

No «Dois às 10», recebemos João Oliveira, o concorrente expulso na última Gala do «Big Brother 2024». João afirma que sempre foi muito frio e distante mas com Carolina Nunes é diferente. Cinha Jardim, Luísa Castel-Branco e Zé Lopes comentam a última Gala do «Big Brother 2024». João foi o 17º concorrente expulso e André foi o primeiro salvo da noite com 42% dos votos. Conhecemos a história de Paulo Jordão. Paulo Jordão é filho de Rui Jordão, uma lenda do futebol da década de setenta. Não agarrou em chuteiras ou na bola, mas sempre fez desporto e era um homem saudável até que 2 semanas antes de ser pai pela segunda vez recebeu o diagnóstico de Esclerose Lateral Amiotrófica. Recebemos a Chef Joana Barrios com a receita de uma salada cor-de-rosa.

No «Dois às 10», damos início à «Atualidade» com o caso de um homem que tentou escapar a pena pesada depois de agredir e matar a mãe em incêndio. Deixou a mãe morrer no quarto a arder e foi comer para a cozinha.