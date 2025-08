Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Luísa Castel-Branco, Gonçalo Quinaz e Cinha Jardim juntam-se para comentar a última gala do «Big Brother Verão», uma emissão marcada por fortes emoções e que levou à expulsão de João Oliveira. João foi nosso convidado e fez o balanço da sua prestação no reality show.

Recebemos ainda Bárbara Norton de Matos, que se prepara para um novo desafio e conhecemos a história de Carolina, que tem uma doença ultra rara, sendo o único caso conhecido em Portugal.