Dois às 10 - João Ricardo esclarece rumores de relação amorosa com Márcia Soares

Hoje às 09:50

No «Dois às 10», Cristina Ferreira recebe João Ricardo, David Maurício, Rita Almeida e Margarida Castro que analisam os últimos acontecimentos na casa do «Secret Story - Desafio Final» e revelam os seus palpites para quem será o grande vencedor do reality show este domingo. João Ricardo é ainda confrontado com confrontado com as imagens que revelam este e Márcia Soares num clima de romance e esclarece os rumores sobre uma relação amorosa entre os dois.

Maurício Colpas, o ex-concorrente do «Big Brother 2» e Nando, vencedor do «Big Brother 4» regressam à televisão para uma conversa imperdível com Cristina Ferreira.

João Catarré fala sobre o diagnóstico de cancro que recebeu em 2023, o seu regresso à TVI e a sua esposa, Joana Pais de Brito.

Cristina Ferreira recebe ainda Susana Coelho para uma forte partilha. A convidada recorda o dia traumático em que foi queimada com ácido sulfúrico pelo ex-namorado.