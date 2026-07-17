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Dois às 10 - João Ricardo explica afastamento de Sara Jesus e Marcia Soares

Hoje às 09:50
Dois às 10 - João Ricardo explica afastamento de Sara Jesus e Marcia Soares - TVI

O Dois às 10 recebeu João Ricardo, que reagiu às mais recentes polémicas após a participação num reality show. O programa promoveu ainda um reencontro com João Jesus e João Moreira, antigos concorrentes da Casa dos Segredos. Na cozinha, foi preparada uma receita de arroz de bochechas com cecina. Houve também música com João Quintino, que apresentou um novo tema. Nas histórias de vida, Carla contou como um AVC aos 27 anos quase lhe roubou o sonho da maternidade, enquanto Adriana recordou a luta contra o cancro e o bullying de que foi vítima na escola.
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