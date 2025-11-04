Ganhe 5000€ em cartão!
Dois às 10 - João Ricardo recebe declaração de Joana Diniz

Hoje às 09:50
Dois às 10 - João Ricardo recebe declaração de Joana Diniz - TVI

O «Dois às 10» desta manhã foi marcado por histórias de superação e mudança. João Ricardo regressou à televisão com um novo desafio: depois do «Secret Story 9», fez um Ironman. António Leal e Silva surpreendeu ao revelar o seu novo sorriso e uma nova fase pessoal. João, pai aos 61 anos, partilhou a sua forma serena de encarar a vida e a morte com as filhas pequenas. Já Marília abriu o coração para contar como sobreviveu a um ciclo de violência doméstica e aprendeu a quebrar padrões do passado. Um programa de emoções fortes e de testemunhos inspiradores.

Famosos da televisão portuguesa 'choram' morte: «Vais fazer falta»

Dois às 10
Há 1h e 4min
1

«É oficial»: Marta Andrino e Frederico Amaral têm razões para celebrar

Novelas
8 set, 15:30
2

«O meu marido não trabalha: pago as contas todas em casa e não sei como será o nosso futuro»

V+ TVI
Ontem às 10:56
3

Atores da TVI estão de luto: «É com grande tristeza que te vemos partir, amigo»

V+ TVI
Há 1h e 44min
4

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

Secret Story
29 out, 12:25
5
05:05

Pedro volta a pedir desculpas a Marisa e a conversa é marcada por muitas lágrimas

Secret Story
Hoje às 13:01
6
Depois de Francisco Monteiro, Nuno Brito 'ataca' ex-concorrente de peso - veja as imagens reveladoras

Secret Story
Hoje às 12:53

Cristiano Ronaldo revela a coisa mais cara que comprou. E o valor é exorbitante

Dois às 10
Há 2h e 19min

O segredo tão bem guardado de Kelly Bailey é agora revelado

Novelas
Há 2h e 20min

Atores da TVI estão de luto: «É com grande tristeza que te vemos partir, amigo»

V+ TVI
Há 1h e 44min

Pedro Jorge e Marisa são o casal mais falado do momento. Estas são as fotos do outro lado da relação

Dois às 10
Hoje às 12:45

Ex-concorrente chega à gala do Secret Story com um carro de luxo: e o preço aproxima-se do prémio final

Secret Story
Há 1h e 59min

Secret Story 9 - Extra - 3 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:55

Pedro volta a pedir desculpas a Marisa e a conversa é marcada por muitas lágrimas

Secret Story
Hoje às 13:01

Marisa avisa Pedro: «A próxima vez que fizeres mais alguma destas, eu pego nas malas e vou-me embora»

Secret Story
Hoje às 12:57

De poncho e sombrero, Leandro diverte as colegas a falar e a cantar em espanhol

Secret Story
Há 1h e 12min

Inédito: Dylan e Bruno enchem sala de água com sabão e divertem-se a escorregar

Secret Story
Há 2h e 33min

Privilégios e consequências: Cinco concorrentes decidem o 'futuro' do restante grupo

Secret Story
Há 39 min
TVI - Em cima da hora - 4 de novembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Há 3h e 38min

TVI Jornal - 4 de novembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Burlão passa-se pelo cantor Zé Amaro e rouba 250 mil euros a mulher de 64 anos

Dois às 10
Hoje às 12:42

Mulher tenta matar filho bebé no hospital: «Colocou algodão no tubo por onde respirava»

Dois às 10
Hoje às 12:16

Avô de Marília apertava o pescoço da avó, empurrava-a das escadas e dizia que a ia matar: «A minha avó vivia em sillêncio»

Dois às 10
Hoje às 11:41

Marília cresceu a ver a avó e a mãe a serem agredidas pelos companheiros

Dois às 10
Hoje às 11:36
Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria deixa Maria de Fátima em aflição com as suas suspeitas

Novelas
Hoje às 10:44

Vem aí em «A Protegida»: Mariana impõe uma condição a Virgílio para receber a herança

Novelas
Hoje às 10:10

Raquel Tillo e namorada vão ser mães? Este video pode ser a resposta

Novelas
Há 3h e 20min

Inês Aires Pereira expõe situação preocupante do filho e pede ajuda urgente aos seguidores

Novelas
Ontem às 16:36

O segredo tão bem guardado de Kelly Bailey é agora revelado

Novelas
Há 2h e 20min

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima apanha Dudu e Rosinha aos beijos

Novelas
Hoje às 11:13