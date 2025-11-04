Dois às 10 - João Ricardo recebe declaração de Joana Diniz

O «Dois às 10» desta manhã foi marcado por histórias de superação e mudança. João Ricardo regressou à televisão com um novo desafio: depois do «Secret Story 9», fez um Ironman. António Leal e Silva surpreendeu ao revelar o seu novo sorriso e uma nova fase pessoal. João, pai aos 61 anos, partilhou a sua forma serena de encarar a vida e a morte com as filhas pequenas. Já Marília abriu o coração para contar como sobreviveu a um ciclo de violência doméstica e aprendeu a quebrar padrões do passado. Um programa de emoções fortes e de testemunhos inspiradores.